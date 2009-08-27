В Беларуси планируется предоставить преференции ИП-экспортерам

Планируется создать условия для активизации экспортной деятельности индивидуальных предпринимателей.

С этой целью разработан проект указа, предусматривающий преференции для ИП, реализующих за рубежом белорусские товары.

Вопрос привлечения предпринимателей к реализации отечественных товаров на внешних и внутреннем рынках обсуждался на прошедшем в Минэкономики очередном заседании рабочей группы по подготовке предложений для разрешения проблемных вопросов деятельности ИП и частных унитарных предприятий.

В ходе заседания представители бизнес-союзов (Минского столичного союза предпринимателей и работодателей и Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского) выдвинули ряд предложений, связанных с приобретением ИП у предприятий-изготовителей товаров для реализации на внешних и внутреннем рынках. В том числе предлагается исключить нормы об административной ответственности за нарушение порядка составления (оформления) первичных учетных документов и указание в них недостоверной информации.

Бизнес-союзы также предлагают установить исключения в отношении ИП, экспортирующих отечественные товары, в отношении запрета привлекать к своей деятельности физлиц, не являющихся членами семьи и близкими родственниками. Предлагается разрешить ИП привлекать одного наемного работника.

Был поднят вопрос необходимости создания постоянно действующей оптовой выставки-ярмарки с участием предприятий Минпрома, концернов «Беллегпром», «Белгоспищепром», «Беллесбумпром», на которой должен быть представлен широкий круг товаров от предприятий-производителей из всех регионов республики.

Также рассмотрен вопрос о принятых облисполкомами решениях по реализации пива и слабоалкогольных напитков, а также о работе торговых объектов после введения запрета на реализацию пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% в торговых объектах, расположенных на остановках общественного транспорта.

Как отметили в Минэкономики, представители госорганов дали предпринимателям необходимые пояснения. Вопросы, требующие оперативного принятия мер, будут дополнительно проработаны для последующего внесения на рассмотрение в правительство, сообщает БЕЛТА.