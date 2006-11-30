В Беларуси планируется перейти к двум типам прав на земельные участки

Палата представителей приняла 30 ноября в первом чтении проект Кодекса Беларуси о земле.

В целях устранения скрытого земельного рынка, вовлечения земельных участков в гражданский оборот, предусматривается перейти от пяти типов прав на землю к двум - праву собственности и аренды.

В то же время в проекте Кодекса предусмотрено предоставление земель в постоянное пользование для строительства и обслуживания объектов недвижимости, находящейся в государственной собственности, юридическим лицам для ведения сельского хозяйства, жилищно-строительным кооперативам. Участки на праве пожизненного наследуемого владения будут предоставляться только гражданам Беларуси, проживающим в сельской местности, для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, а также в случае перехода участка по наследству. Также усиливаются гарантии защиты прав арендатора по сравнению с действующим законодательством. Например, устанавливается, что срок аренды земельных участков для ведения сельского хозяйства не может быть менее 10 лет (сегодня это 5 лет).