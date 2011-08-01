В Беларуси пенсии из Фонда соцзащиты получают два с половиной млн. человек

В Беларуси с сегодняшнего дня повышаются трудовые и социальные пенсии. В результате перерасчета трудовые увеличатся в среднем на 13 процентов - с 669-ти тысяч рублей до 757-ми.

Размеры социальных пенсий, к примеру, инвалидам первой группы — возрастут с 85-ти до 110 процентов бюджета прожиточного минимума.

Еще одно повышение выплат в этом году ждет пенсионеров 1 ноября.

В целом на выплаты потребуется триллион девятьсот миллиардов рублей. Фонд социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты располагает необходимыми финансовыми средствами.

Перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в Беларуси был произведен в июне. Ранее - в феврале и мае изменился размер минимальных трудовых и социальных выплат, а также надбавок к ним.