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В Беларуси пенсии из Фонда соцзащиты получают два с половиной млн. человек

01 августа 2011 07:07
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В Беларуси с сегодняшнего дня повышаются трудовые и социальные пенсии. В результате перерасчета трудовые увеличатся в среднем на 13 процентов - с 669-ти тысяч рублей до 757-ми.

Размеры социальных пенсий, к примеру, инвалидам первой группы — возрастут с 85-ти до 110 процентов бюджета прожиточного минимума. 
Еще одно повышение выплат в этом году ждет пенсионеров 1 ноября.

В целом на выплаты потребуется триллион девятьсот миллиардов рублей. Фонд социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты располагает необходимыми финансовыми средствами.

Перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в Беларуси был произведен в июне. Ранее - в феврале и мае изменился размер минимальных трудовых и социальных выплат, а также надбавок к ним.

# Экономика # Белоруссия

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