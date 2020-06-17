Прямой эфир

В Беларуси педагоги получат к отпуску прибавку на оздоровление

17 июня 2020 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские педагоги будут получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси педагоги получат к отпуску прибавку на оздоровление-1

Деньги полагаются работникам бюджетных организаций, у кого установлены нормы часов педагогической нагрузки на ставку.

Такую помощь могут получить и сотрудники других организаций, которые приравнены по оплате труда к бюджетникам.

Документ уже вступил в силу и распространяется на отношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: может быть, когда-то мы как Южная Корея будем строить свои собственные атомные станции
16 июня 2020 20:55

Президент Беларуси: может быть, когда-то мы как Южная Корея будем строить свои собственные атомные станции

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной
16 июня 2020 19:28

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной

Александр Лукашенко: уже Россия на границе вопросов не ставит по поводу продуктов. Вышли из изоляции, а кушать хочется, поэтому покупают всё
16 июня 2020 19:25

Александр Лукашенко: уже Россия на границе вопросов не ставит по поводу продуктов. Вышли из изоляции, а кушать хочется, поэтому покупают всё