В Беларуси педагоги получат к отпуску прибавку на оздоровление

Новости Беларуси. Белорусские педагоги будут получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги полагаются работникам бюджетных организаций, у кого установлены нормы часов педагогической нагрузки на ставку.

Такую помощь могут получить и сотрудники других организаций, которые приравнены по оплате труда к бюджетникам.

Документ уже вступил в силу и распространяется на отношения, возникшие с 1 июня 2020 года.