В Беларуси ожидается ужесточение денежно-кредитной политики

Это предусмотрено проектом плана совместных действий Правительства и Нацбанка по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и достижению положительного сальдо внешней торговли на 2007 год. В частности, Минэкономики предлагает Нацбанку уменьшить денежное предложение и обеспечить безусловное выполнение в текущем году запланированного показателя активной денежной массы - на 20-25%. В то же время, не исключается превышение запланированного на год планового показателя ставки рефинансирования для повышения привлекательности рублевых ресурсов. Ставка рефинансирования может вырасти до 13% годовых. Как сообщалось, с 1 февраля 2007 года Нацбанк впервые за последние пять лет повысил ставку рефинансирования - на один процентный пункт до 11% годовых, стремясь снять высокий спрос на инвалюту на внутреннем рынке.