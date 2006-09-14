В Беларуси отменяется сбор за передачу личных автомобилей в пользование юридическим лицам

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси в связи с тем, что с начала года действуют единые для физических и юридических лиц ставки таможенных пошлин на ввоз автомобилей. Указ вступает в силу с 1 января. Ранее сбор уплачивался предпринимателями при перевозке грузов и пассажиров, либо при передаче в собственность или пользование транспорта, ввезенного на территорию Беларуси в течение двух лет после их таможенного оформления.