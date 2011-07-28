В Беларуси отмечен рост индекса промышленного оптимизма

Таковы результаты июльского опроса руководителей белорусских предприятий. Исследование проведено учеными Национальной Академии наук.

Так, почти 80% директората считает, что в ближайшие месяцы ситуация на их предприятиях улучшится или останется прежней. Так называемый индекс оптимизма возрос по сравнению с июнем на 2 пункта и вернулся на уровень 2007-2008 годов. 43% опрошенных отмечают рост спроса на выпускаемую продукцию. При этом доля руководителей, испытывающих трудности в связи с неопределённостью валютного курса, сократилась, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, конъюнктурные опросы традиционны во всём мире и признаны Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Ирина Грибоедова, руководитель аналитического центра НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь:

Особо хочется отметить увеличение найма работников. Во всём мире это показатель под номером один того, что ожидается рост производства, что оптимизм растёт. При том, что рост найма работников есть не только в текущий момент, но и ожидается в ближайшие три месяца.