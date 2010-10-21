В Беларуси открыли три новых центра помощи начинающим предпринимателям

Пока здесь лишь консультируют в правовых и юридических тонкостях, а в будущем будут готовить настоящих бизнес-профессионалов.

Однажды Иван Иванович решил заняться бизнесом, и даже в таком солидном возрасте не прочь поучиться. Одной предпринимательской жилки и серьезного желания развернуться на рынке запчастей к грузовым авто оказалось мало. В учебный центр поддержки предпринимательства пришел за консультацией финансиста.

Иван Гордиевский, индивидуальный предприниматель:

Этот центр дает возможность начинающим предпринимателям получить начальное образование в сфере финансов. Они облегчат их участь, помогут разобраться в бухгалтерском учете, практически во всем, что касается предпринимательской деятельности.

Открыть свое дело с помощью консультативного центра помогут не только тем, у кого торговая хватка. На помощь могут рассчитывать и безработные, и студенты.

Елена Коледа, консультант учебного центра поддержки предпринимательства:

Проблемы с налогообложением, со штрафами, со всеми вытекающими проблемами, с которыми можно столкнуться в процессе реализации своей предпринимательской инициативы. И вторая проблема — это проблема получения реального и быстрого финансирования.

Проще говоря, где взять первоначальный кредит на развитие бизнеса. Финансовая сторона волнует каждого, кто начинает. Именно поэтому здесь, например, подскажут адрес нужного банка.

В Беларуси уже действует более полусотни таких учебных центров. Как правило, они похожи на мини-школу с экономическим уклоном. Здесь тебе и трудовое право, и бухучет. Правда, оценки здесь не ставят, а лишь делятся советами. Впрочем, подготовить бизнес-план помогут без лишних вопросов.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Курс на создание таких центров, и особенно на создание их не столько и не только в городе Минске и областных центрах, а на периферии — это очень хорошее подспорье для того чтобы именно там начало более интенсивно развиваться малое предпринимательство.

Параллельно с учебными центрами в стране работают еще девять инкубаторов малого предпринимательства. Своего рода, полный цикл ведения бизнеса.

Андрей Авдеев, Ирина Туркова, Екатерина Ручкина, телекомпания СТВ.