В Беларуси осталось убрать чуть более 2% зерновых

Небольшая задержка на финише уборочной произошла из-за того, что еще не полностью подошли самые поздние посевы однолетних культур, переведенные в зерновую группу. В ряде регионов прошли дожди, поэтому техника была задействована не полностью. В Минской области осталось скосить менее полутора процентов. В Витебской - 5,4%, в остальных регионах - по 2% площадей. В целом массовая уборка уже закончена. Валовой сбор зерна в cельхозорганизациях республики составил 6 миллионов 797тысяч тонн.