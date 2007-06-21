В Беларуси осталось скосить 10% многолетних трав

К этому времени в прошлом году было убрано примерно с половины запланированных площадей.

В целом по республике за день скашивается 45 тысяч гектаров. Самые высокие темпы косовицы в хозяйствах Могилевской и Витебской областей. Запасы сена хозяйства могут пополнить и со второго укоса, если этому будет благоприятствовать погода.

В настоящее время из-за жары кормовые угодья местами выгорают. К 21 июня в два раза больше, чем в прошлом году на эту дату, заготовлено сенажа. Продолжается закладка силоса и травяной муки. Основной объем силоса предстоит заложить из кукурузы. По расчетам, первый укос трав будет завершен на текущей неделе.