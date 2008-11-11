В Беларуси организуют производство спецтехники для раздельной уборки льна

Это предусмотрено стратегией развития льняного комплекса республики на ближайшие два года. Её сегодня рассматривали в правительстве.

Производство отечественной техники для уборки льна, закупка новых линий для переработки – это в первую очередь должно вернуть славу белорусскому северному шёлку на мировых рынках. Льна у нас в этом году произведено больше, чем смогут переработать белорусские льнозаводы, правда, качество тресты оставляет желать лучшего.

На мировых рынках спрос на северный шёлк не падает. Беларусь на это отреагировала комплексным планом развития льняной отрасли, предоставлением ей льгот и дополнительным финансированием. Если лён и любит поклон, то сегодня в реверансах представители министерства сельского хозяйства перед правительством не провели выискивая дополнительные миллиарды. Есть чёткое понимание – чтобы получать – нужно вкладывать.

Основная позиция в стратегии развития льняного комплекса – переоснащение. Закупка новой техники для выращивания и уборки льна и линий для его переработки. И того и другого сейчас катастрофически не хватает. Кто будет поставлять оборудование для льнозаводов? В правительстве рассматривают 2 варианта.

На некоторых льнозаводах уже сейчас проходят обкатку бельгийские линии. Если их ещё на десятке предприятий установить необходимо более 77 миллиардов рублей. Удешевить проект может смена поставщика оборудования. Россия рассматривается как возможный партнёр.

То погода подведёт, то недостаток техники скажется. С последним, вообще пока проблема. В некоторых хозяйства в этом году убирали лён по старинке – вручную. Как результат – его себестоимость оказалась в 4 раза выше. Искать выгоду от производства – задача очевидная. На рынки выходить не с полуфабрикатами, а с готовой продукцией. Тем более, что мировой финансовый кризис заставил некоторые страны свернуть льняное производство.

У льна в Беларуси статус особого продукта: исторического, стратегического и перспективного. На нашу страну и сейчас приходится пятая часть посевов долгунца. А чтобы стать лидером – есть стратегия развития льняного комплекса. Не в два счёта, а в два года она должна повлиять на расклад мирового льняного рынка.

