В Беларуси необходимо строить крупные торгово-логистические центры

Выгодное географическое положение страны пока используется не в полной мере.

Амбициозные планы поручено реализовать государственному объединению "Белресурсы". Программу развития этой организации до 2010 года сегодня рассмотрели на заседании Совета Министров.

Предприятия государственного объединения "Белресурсы" в первом полугодии реализовали товаров, работ и услуг на 336 миллиардов рублей, это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем в структуре объединения импорт продукции более чем в четыре раза превышает экспортные поставки. Организации традиционно ориентированы на закупку сырья и материалов, не производимых в Беларуси.

Однако у предприятий объединения есть резерв - увеличение объемов переработки вторсырья. Сергей Сидорский считает необходимым реконструировать отечественные склады бытовой химии и металлопродукции. На их базе можно создать крупные торгово-логистические центры. Учитывая транзитные потоки, которые проходят через нашу страну, такие центры будут востребованы.

Программу развития государственного объединения "Белресурсы" отправили на доработку с формулировкой "мало конкретики". На исправление недочетов у специалистов есть одна неделя.