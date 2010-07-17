В Беларуси необходимо начать новый этап активного использования пойм рек для выпаса скота

Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, посещая сельхозкомплекс «Лясковичи» в Гомельской области. Специалисты пришли к выводу, что использование этих мест для выпаса коров даёт хорошие результаты по привесам животных и увеличению поголовья.

Разработана и соответствующая госпрограмма, а хозяйство «Лясковичи» утверждено, как её главная экспериментальная площадка. Документ рассчитан до 2015 года, однако предварительные итоги будут известны уже в следующем году.

Внедряемые технологии позволяют больше получать так называемого «мраморного мяса». Продукт хорошо известный и пользующийся стабильным спросом во всём мире. Имея его в достатке, можно не только насыщать доступным по цене деликатесом полки белорусских магазинов, но и продавать за границу. Поэтому каждая область, где есть пойменные луга, должна использовать их в полной мере. Такую конкретную задачу поставил перед аграриями глава государства. При этом, Александр Лукашенко отметил, что пока в стране эта работа ведётся медленно.

Александр Лукашенко:

Пока мы неудовлетворительно здесь работаем, затянул период практического нащупывания этой проблемы. Сейчас мы уже видим, что этим путем можно идти. По мраморному мясу: мы возьмем на всех мясокомбинатах все эти участки, посмотрим, как на западе это упаковывают, и будем продавать. Если наши люди не хотят и не готовы употреблять в пищу лучшее мясо, мы отдадим его на экспорт — фирменные точки, фирменные магазины. Но там должна быть иная цена — вот и рентабельность ваша.