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В Беларуси наметилась тенденция роста выручки от реализации продукции

07 августа 2009 08:29
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Для сокращения складских запасов Правительство установило целевой показатель по соотношению темпов роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг и темпов промышленного производства. Он определен для основных министерств, концернов, облисполкомов и Мингорисполкома. Превышение роста выручки над производством будет указывать на то, что предприятие больше реализует продукции, чем производит и дополнительная прибыль идет за счет продаж со складов. Это поможет сократить запасы готовой продукции промышленных предприятий.
# Экономика

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