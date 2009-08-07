В Беларуси наметилась тенденция роста выручки от реализации продукции

Для сокращения складских запасов Правительство установило целевой показатель по соотношению темпов роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг и темпов промышленного производства. Он определен для основных министерств, концернов, облисполкомов и Мингорисполкома. Превышение роста выручки над производством будет указывать на то, что предприятие больше реализует продукции, чем производит и дополнительная прибыль идет за счет продаж со складов. Это поможет сократить запасы готовой продукции промышленных предприятий.