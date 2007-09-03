В Беларуси намерены получать энергию из ветра

В республике будут развивать ветроэнергетику. Ученые уже определили более 1,5 тысяч площадок для размещения ветроустановок.

Валентин Хорошко - обычный житель необычной деревни. Когда-то он переселился в Нарочанский край из Чернобыльской зоны. На месте сегодняшнего населенного пункта простиралось поле. Валентин Иванович лично принимал участие в строительстве деревни.

Все дома в деревне не только экологически чистые, но и энергоэффективные. Материал, из которого они построены, способен хорошо удерживать тепло, и не промерзает зимой. Жажда к экономии перекинулась и на соседний поселок. К примеру, амбулатория в своих стенах тоже содержит тростник, а на крыше здания - солнечные батареи, подогревающие воду и вырабатывающие электроэнергию.

Еще одной особенностью этого Нарочанского края является то, что здесь стоят единственные в Беларуси две ветроустановки. В данный момент одна из них находиться на профилактическом ремонте, ну а когда обе работают, то они способны в год производить до 1 миллиона 300 киловатт часов электроэнергии.

Производимая этими установками электроэнергия поступает в общую энергосистему, а потом питает близ стоящие деревни. Ветряки, как их называют в народе, полностью автоматизированы и управляются компьютером. Нарочанский опыт по использованию альтернативных источников энергии заинтересовал ученых Беларуси. Сегодня ими уже определены 1850 площадок перспективных для использования энергии ветра.

Построена ветроэлектростанция будет уже в течение следующего года. Это станет первым крупным демонстрационным объектом. Если проект будет давать результат, то возможно вскоре подобные ветряки станут лицом не только Нарачанского края.

