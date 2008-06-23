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В Беларуси найдено новое нефтяное месторождение

23 июня 2008 18:11
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В Хойникском районе Гомельской области открыли новое нефтяное месторождение. Природная скважина содержит около 150 тысяч тонн черного золота.

Полученный приток позволит значительно увеличить объем добычи черного золота в Беларуси. Начать добычу на новом месторождении планируется в сентябре. Специалисты утверждают, что в недрах Беларуси скрыты целые залежи нефтяного богатства.

Это нефтяное месторождение уже 72-е в Беларуси.  Скважина с чёрным золотом  - на территории Хойникского района Гомельской области. В зоне Припятского прогиба. Территория  - самая перспективная для белорусских геологов в поиске углеводородного сырья.

Ярослав Грибик в "Белгеологии" - самый заслуженный исследователь земных недр. Разведкой нефти и газа занимается с 70-х годов. Говорит, тогда открытия были крупнее. 20 миллионами тонн исчислялись  залежи, к примеру, Речицкого или Южно-сосновского месторождений. Новые  не так богаты, но зато их больше. Геологи делают открытия ежегодно.      

Новое, Восточно-Москвичевское месторождение  содержит около 150 тысяч тонн нефти. Здесь геологи обнаружили так называемую "лёгкую" нефть. Это значит — высокого качества и почти без примесей. Правда, потенциальный объём добычи — невелик — всего 18 кубометров в сутки. Но для белорусских геологов и это – результат. 

Промышленная добыча нефти на Восточно-Московском месторождении начнется в сентябре. А до этого там будут продолжены разведывательные работы. Уже в ближайшее время зона Припятского прогиба обещает геологам новые открытия.

# Экономика

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