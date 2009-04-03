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В Беларуси начался массовый сев яровых

03 апреля 2009 07:30
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Работы ведут хозяйства всех областей республики, кроме Витебской. Почва в северном регионе еще недостаточно прогрелась. Ячмень, овес и зернобобовые культуры уже посеяны более чем на 50-ти тысячах гектаров, это 5% плана. Наиболее активно работа идет в Брестской и Гомельской областях. Сев яровых в стране предстоит провести в сжатые сроки – за 10-12 дней. Уровень готовности сельхозтехники позволяет сделать это. Хозяйства республики приступили также к подкормке озимых, многолетних трав, сенокосов и пастбищ.
# Экономика

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