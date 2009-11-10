В Беларуси начался ценопад

В конце октября Министерство экономики отменило ограничение торговых надбавок, и теперь продавцы снижают стоимость товара. Стали дешевле овощи и колбаса. Одежду и обувь в эти дни можно купить и вовсе по цене производителя.

Елена и Ольга на рынке не торгуются. Два раза в неделю без потребительской корзины мониторят прилавки. Под запись в блокнот — цифры на продукты первой необходимости: мясо, молоко и хлеб. Прицениваются и к товарам «свободного» ценника.

Ольга Бинкевич, ведущий специалист управления ценовой политики комитета экономики минского городского исполнительного комитета:

Есть небольшие тенденции как роста, так и снижения цен. Что, скорее всего, связано с изменением ассортиментной линии товара. Цены на рынках стабильны.

Политика свободного ценообразования уже привела и к здоровой конкуренции, и к здоровому питанию. Первыми цены упали на овощи и колбасу. Это двести — триста рублей покупательской экономии. Чтобы не остаться в убытке и удержать клиента, продавцы завлекают дисконтами, делают скидки, устраивают распродажи. Такой соревновательный дух разогреет и предновогодняя гонка. Во время праздничной суматохи ценник на мясные деликатесы, по словам продавцов, вряд ли «прыгнет». Теперь предприниматели делают ставки на рекордные заработки не стоимостью, а количеством.

Пока покупатель воспитывает продавца по «свободному» ценнику, монополист диктует свои условия на рыбном рынке.

Николай Крыжевич, заместитель начальника управления ценовой политики комитета экономики минского городского исполнительного комитета:

Изучайте рядом стоящие магазины, выбирайте там, где дешевле. То есть, начинаем воспитывать продавцов, берем там, где дешевле. И тогда все будет в рамках конкуренции и нормально.

Белорусское качество сейчас покупают в 57 странах мира. Только «Беллегпром» отправляет за рубеж более половины своей продукции. За полгода экспорт вырос сразу на 10%. И это не удивительно, ведь иностранные брэнды все чаще размещают свои заказы у нас. К примеру, Бобруйская «Славянка» уже несколько лет шьет одежду для всемирно известных марок «Пьер Карден» и «Найк».

Поэтому эту группу товаров отпустили в свободное плавание. Здесь конкуренция сродни глотку свежего воздуха. И пока белорусские магазины набивают цену одежде и обуви, государство зарабатывает на их продаже. На ярмарках «Купляйце беларускае» отечественные брэнды — по цене производителя. За такими скидками сюда съезжаются из-за рубежа.

Сейчас каждый продавец ценовую политику формирует согласно своим потребностям и возможностям покупателя. А государство будет контролировать ход либерализации, чтобы не было отклонений от главных целей — снижения цен и развития конкуренции.