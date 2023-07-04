В Беларуси начали убирать озимые зерновые

Новости Беларуси. В Беларуси началась уборка озимых зерновых. Уже обработано больше 3 % площадей ячменя. Намолот – свыше 23,5 тысячи тонн. Средняя урожайность приближается к 45 центнерам с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси началась уборка озимых зерновых. Уже обработано больше 3 % площадей ячменя. Намолот – свыше 23,5 тысячи тонн. Средняя урожайность приближается к 45 центнерам с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постепенно хозяйства страны включаются в уборочную кампанию. Так, в хозяйствах Слонимского района проводят старинный земледельческий обряд «зажинки», с которого по белорусской традиции начиналась жатва. 12 комбайнов вышли в поле. В сельхозпредприятии имени Дзержинского, несмотря на серьезную засуху, озимый ячмень, как и прогнозировали, не пострадал.
Наоборот, урожай выше прошлогоднего – 60 центнеров с гектара. Который год в хозяйстве делают ставку на эту культуру. В 2023-м площадь посевов увеличили почти вдвое. Это и первая прибыль, и первое пополнение запасов фуражного зерна для крупного рогатого скота. План на 2024-й – посеять полтысячи гектаров. Такую задачу ставит перед собой и весь Слонимский район.
Виталий Юровский, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Слонимского райисполкома:
Площадь ниже 500 гектаров, несмотря на всякие перипетии с погодой, не опускалась. Под урожай текущего года озимого ячменя у нас было посеяно 1 754 гектара, весь он у нас перезимовал. К уровню 2022 года у нас уборочная площадь озимого ячменя увеличилась на полтысячи гектара. То есть район полностью и безапелляционно выполнил поручение главы государства насчет увеличения в структуре озимого ячменя.
Несколько сельхозпредприятий страны приступили и к уборке озимого рапса, идет заготовка сурепицы на зерно. Параллельно ведут второй укос трав, кормоуборочные комбайны уже прошли свыше 20 % площадей к плану.