В Беларуси начали убирать озимые зерновые

Новости Беларуси. В Беларуси началась уборка озимых зерновых. Уже обработано больше 3 % площадей ячменя. Намолот – свыше 23,5 тысячи тонн. Средняя урожайность приближается к 45 центнерам с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постепенно хозяйства страны включаются в уборочную кампанию. Так, в хозяйствах Слонимского района проводят старинный земледельческий обряд «зажинки», с которого по белорусской традиции начиналась жатва. 12 комбайнов вышли в поле. В сельхозпредприятии имени Дзержинского, несмотря на серьезную засуху, озимый ячмень, как и прогнозировали, не пострадал.

Наоборот, урожай выше прошлогоднего – 60 центнеров с гектара. Который год в хозяйстве делают ставку на эту культуру. В 2023-м площадь посевов увеличили почти вдвое. Это и первая прибыль, и первое пополнение запасов фуражного зерна для крупного рогатого скота. План на 2024-й – посеять полтысячи гектаров. Такую задачу ставит перед собой и весь Слонимский район.