Впервые на месяц раньше запланированного срока в Беларуси началась уборка сахарной свеклы.

Это стало возможным, благодаря увеличению в этом году посевов раннеспелых и среднеспелых сортов. По прогнозам специалистов, к 1 сентября все 4 белорусских сахарных завода начнут приём сахарной свеклы, а это в свою очередь позволит в нынешнем сезоне дополнительно переработать 760 тысяч тонн свеклы по сравнению с прошлым годом.

Такие цифры были озвучены во время посещения премьер-министром Сергеем Сидорским Скидельского сахарного комбината Гродненской области.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь: "Мы планируем получить сахар 350 тысяч тонн. А если начнём в сентябре - это будет более 420 тысяч тонн сахара в стране. Таким образом, будет совсем другая экономика сахарных предприятий. Мы сможем эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Предприятия получат дополнительную рентабельность."