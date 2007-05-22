В Беларуси началась подготовка к зиме

Подготовка к новому отопительному сезону - это главная тема на заседании Правительства 22 мая. Прошедшей зимой коммунальные службы и энергетики в целом справились со своими задачами, за исключением мелких недочетов. И теперь специалистам придется поработать над ошибками. Во многих районах столицы уже приступили к профилактическим ремонтам тепловых сетей. В этом году будет заменено рекордное количество труб. Кстати, за превышение сроков отключения горячей воды будут наказывать.



Специалисты разрабатывают резервные варианты энергоснабжения в условиях возможного снижения объема поставок в республику, а также в случае резких похолоданий и аварийных ситуаций. Организации Министерства энергетики должны к 1 октября обеспечить необходимыми запасами топлива. Задолженности энергопотребители должны ликвидировать в самые кратчайшие сроки.

Задания по замене и строительству тепловых сетей, а также созданию необходимых запасов топлива уже определены.