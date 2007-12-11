В Беларуси наблюдается активный рост туристической инфраструктуры

47 туристических предприятий за последние два года создано в малых городах Беларуси.

Активно развивается туристическая инфраструктура на 82 объектах в регионах республики. О выполнении первого этапа Национальной программы развития туризма до 2010 года пойдет речь на сегодняшнем заседании Президиума Совета Министров.

Особые условия планируется создать для инвесторов туристической отрасли. В белорусском Правительстве рассчитывают в ближайшие три года резко увеличить вклад турбизнеса в экономику страны.

Национальная программа развития туризма реализуется второй год, но должного результата пока нет, - констатировали сегодня специалисты. Объектов досуга и отдыха международного класса в стране по-прежнему не хватает. Необходимо активнее реконструировать гостиницы, развивать придорожный сервис.

Система мер по привлечению в страну турбизнеса будет разработана в ближайшее время. Также планируется провести переговоры с инвесторами, которые занимаются созданием туристической инфраструктуры. На рынок Беларуси должны придти известные мировые гостиничные бренды.

