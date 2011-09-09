В Беларуси на новое место жительства и работы в январе-августе текущего года при содействии госслужбы занятости переселились 254 семьи безработных

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.

В январе больше всего сменивших прописку было в Минской (75 семей) и Витебской (74) областях. Кстати, в этом году в провинцию переехала одна столичная семья безработных.



В соответствии с законодательством людям, зарегистрированным в качестве безработного, оказывается содействие в переселении. При необходимости проведения личного собеседования с нанимателем, а также для заключения договора о переселении на новое место жительства и работы орган по труду, занятости и соцзащите может направить потенциального переселенца к нанимателю - расходы по проезду к месту нахождения нанимателя и обратно возмещаются. В случае заключения договора о переселении безработному будет выплачено 7 величин бюджета прожиточного минимума и дополнительно по 1 БПМ на каждого переезжающего члена семьи (с 1 августа БПМ равняется Br442 тыс. 360). Кроме того, компенсируются расходы по проезду, перевозке имущества, суточные за время нахождения в пути при представлении подтверждающих документов. Выплаты производятся после трудоустройства в срок до 5 дней со дня представления подтверждающих документов в орган по труду, занятости и соцзащите по месту нахождения нанимателя.