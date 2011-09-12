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В Беларуси минимальная заработная плата за август 2011 года индексируется на 51,4%

12 сентября 2011 12:19
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Таким образом, месячная минимальная заработная плата за август текущего года составляет Br687 тыс. 370, часовая минимальная заработная плата - Br4 тыс. 50. По словам специалистов, это объясняется тем, что индекс потребительских цен за август превысил пятипроцентный порог к июню текущего года - моменту предыдущей индексации.Согласно закону «Об установлении и порядке повышения размера минимальной заработной платы» размер МЗП, установленный законодательством и проиндексированный, является обязательным для нанимателя в качестве низшей границы оплаты труда работников.
# Экономика # Белоруссия

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