В Беларуси минимальная заработная плата за август 2011 года индексируется на 51,4%

В Казахстане бензин можно купить только по талонам

В Беларуси стоимость бензина хотя и не малая, но пока еще приемлемая. Весьма полезно сравнить ситуацию с бензином в соседних государствах. Недавно мы наблюдали бензиновый ажиотаж даже в стране нефтяных фонтанов — в России. У нас россияне скупали топливо. Теперь в Казахстане очень похожая ситуация и, видимо, более опасная, поскольку в Казахстане ввели талоны на топливо.