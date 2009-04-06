В Беларуси массово приступили к посевной

Температурный рекорд дня, державшийся 63 года, побит в эти выходные – плюс 22 градуса. В поля вышла вся техника.

В «Снитово-Агро» давняя традиция: первыми в поле ступают ветераны. Легкая рука уважаемого в хозяйстве хлебороба – на богатый урожай. Следом в бой идет современная техника. Нынешней весной снитовцы должны засеять почти две тысячи гектаров яровых. Сеять в этом году аграриям приходится ударными темпами. В поле вышли почти на неделю позже: погода подвела. Провести посевную в жатые сроки аграриям помогает современная энергонасыщенная техника. Пашет, выравнивает и сеет одновременно. Причем работа организована в две смены. Экономить время помогают новаторские агрегаты собственной сборки. Бункер от комбайна в хозяйстве приспособили для загрузки семян.

В настоящее время работы ведутся во всех областях страны. Впереди – аграрии Гомельской области здесь засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами более 40% запланированных площадей. На втором месте Брестская область. Тройку замыкает аграрии Гродненского региона. В Минской области засеяно 10% площадей, в Могилевской – 2%, в Витебской –только приступили к севу. В этом году к весенним полевым работам хозяйства страны подготовились лучше, чем в прошлом, однако из-за неблагоприятных погодных условий посевная идет с отставанием. В Минсельхозпроде требуют от хозяйств ускорения темпов работ. Необходимо ежедневно засевать яровыми культурами не менее 10% запланированной площади. При этом важно, чтобы скорость не шла в ущерб качеству.

– Не совсем довольны темпами. Хотя мобилизовали все силы, – рассказал телеканалу СТВ первый заместитель председателя Минского исполнительного комитета Владимир ЯРОХОВИЧ. – Подготовлены минеральные удобрения. Все экипажи энергонасыщенных и посевных агрегатов обеспечены двумя механизаторами. Ведем работу в южной части круглосуточно.



В «Агро-Снитово» уже посеяно более 240 гектров. До 20 апреля в Беларуси планируют завершить сев ранних яровых зерновых культур. Главное, чтобы погода не внесла коррективы в планы аграриев.