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В Беларуси либерализируется законодательство в сфере предпринимательства

11 июня 2009 14:09
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Бизнес-климат улучшит закон, который устраняет многие моменты административного регулирования предпринимательской деятельности. Сегодня парламентарии  исключили из административного  Кодекса ответственность граждан сразу  по  66  пунктам.  К  примеру,  отсутствие  квалификационного  аттестата теперь  не помешает  законным  сделкам с ценными бумагами. Превышение сроков проведения внешнеторговых операций и предоставление импортерам в обслуживающий банк недостоверной информации - не грозит наказанием. Еще  по  нескольким  десяткам  правонарушений снижены  размеры  штрафов,  исключена  конфискация  и  предусмотрено  альтернативное  наказание.  
# Экономика

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