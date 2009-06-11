В Беларуси либерализируется законодательство в сфере предпринимательства

Бизнес-климат улучшит закон, который устраняет многие моменты административного регулирования предпринимательской деятельности. Сегодня парламентарии исключили из административного Кодекса ответственность граждан сразу по 66 пунктам. К примеру, отсутствие квалификационного аттестата теперь не помешает законным сделкам с ценными бумагами. Превышение сроков проведения внешнеторговых операций и предоставление импортерам в обслуживающий банк недостоверной информации - не грозит наказанием. Еще по нескольким десяткам правонарушений снижены размеры штрафов, исключена конфискация и предусмотрено альтернативное наказание.

