В Беларуси изобретен самый крупный в мире станок

Площадь – 120 квадратных метров, вес – более 100 тонн. Он предназначен для изготовления деталей коробки передач грузовых автомобилей.

В ближайшие дни один из таких станков отправится на предприятие "Камаз-металлургия", где уже российские специалисты оценят масштабы белорусского ноу-хау.



Всего за 20 секунд из небольшой металлической заготовки получается пятидесятикилограммовая деталь коробки передач для Камаза. Раньше они изготавливались методом штамповки. Но у этой технологии слишком много оказалось недостатков: большие габариты самого пресса, существенные материальные затраты, да и качество продукции на выходе было не высоким. Ноу-хау же белорусских производителей, по мнению специалистов, способно полностью вытеснить устаревшие технологии.



В смену чудо-станок производит более тысячи деталей. Здесь полностью исключен человеческий фактор. Для эксплуатации прокатного стана достаточно обучить лишь одного специалиста. Несмотря на высокую стоимость на внешнем рынке, которая превышает 1,5 миллиона долларов, стан белорусского производства уже закупили предприятия США, Испании, Франции, Германии и ряда других развитых стран.