В Беларуси изменились правила льготного кредитования жилья на селе (ВИДЕО)

Сегодня любое сельхозпредприятие имеет право на получение льготного жилищного кредита.

Раньше таких возможностей были лишены хозяйства, присоединённые к промышленным предприятиям. Многим из них строить дома за собственные средства было не под силу.

Ветврач Роман Жвирбли ферму не покидает с утра и до позднего вечера. Подопечных у него – более пяти тысяч. И за каждым присмотр нужен. Тем не менее, работа молодому специалисту по душе. Одно плохо – до недавних пор перспективы получить жилье не было.



– Меня всё устраивает тут. И зарплата хорошая, и коллектив попался отменный. Но жаль, тут нет жилья, – говорит главный ветврач СПП «АгроМир» Роман ЖВИРБЛЯ.



Нехватка жилья для хозяйства головная боль. Десятки специалистов в хозяйстве потеряли именно по этой причине. Ни высокие зарплаты, ни карьерный рост выпускников вузов уже не прельщают.

Решить проблему с жильём в хозяйстве не удавалось уже несколько лет. СПП «АгроМир» не вошло ни в одну республиканскую программу по льготному жилищному кредитованию сельхозпроизводителей. Причин здесь несколько. Во-первых, центр хозяйства находится в городском посёлке Берестовица. И, главное, после объединения с Гродненским молокозаводом, хозяйство получило статус дочернего предприятия.

Все эти обстоятельства исключили «АгроМир» из разряда сельских предприятий. Обращения к местным властям не принесли результатов. Нужно было менять уже существующие законы.

– Исходя из ранее изданных указов, наш «АгроМир» не имел возможности вести строительство жилья на селе. А это задерживало приток кадров, – отметила заместитель генерального директора по экономике молокоперерабатывающего предприятия Людмила КИРЕЙЧУК.

Указ главы государства изменил ситуацию кардинально. Теперь такие хозяйства смогут получить льготные кредиты на жильё. А «АгроМир» получил право ещё и строить дома непосредственно в городском посёлке. Для ветврача Романа Жвирбли и для десятков других молодых специалистов такой поворот событий стал настоящим подарком.

– Для меня это очень важно, потому что согласно этому указу я могу задуматься о дальнейшей своей жизни, о семье. И это я считаю большой шанс остаться в хозяйстве и работать, – отметил главный ветврач СПП «АгроМир» филиал ОАО «Молочный Мир» Роман ЖВИРБЛЯ.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Берестовицкий район, Гродненская область.