В Беларуси и дальше будут создаваться благоприятные условия для работы компаний в сфере высоких технологий

Застройка Парка высоких технологий в Минске должна завершиться к концу 2013 года. Такое поручение 18 ноября дал Президент Александр Лукашенко во время посещения силиконовой долины. Глава государства раскритиковал медленные темпы работ по проектированию и застройке объекта.

Как было доложено Президенту, инвестор не справился со взятыми на себя обязательствами. Теперь основные функции по проектированию и застройке будут осуществлять городские власти совместно с самим парком.

В этом году выручка Парка высоких технологий на 40% больше чем за обозначенный период в прошлом. Как и раньше львиная доля продукции это заказы для заграницы – высокоинтеллектуальный товар с большой добавленной стоимостью. Даже в кризис здесь наблюдался рост. Ознакомиться с развитием Парка Президент планировал давно. По данному ранее поручению здесь должен уже стоять целый комплекс. Однако свет в окнах горит только в главном корпусе.

Уже на въезде Президент заметил здание, которое по первоначальному проекту уже должно вовсю работать. Однако и сегодня стоит долгостроем прямо напротив главного здания Парка высоких технологий.

Оно не просто портит пейзаж, а является своеобразным символом упущенных возможностей. Дело в том, что 50 га территории Парка были отведены инвестору, который банально не справился. Мировой экономический кризис обрушил цены на недвижимость и интерес финансиста начал угасать. Теперь функции по проектированию и застройке территории ПВТ – сфера ответственности города и самого парка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему за пять лет вы не построили парк? Или сказали бы, что до 2014 года должны закончить – вот у нас в процентном отношении то, что сделано за пять лет. А этого же нет!

Вот объекты есть, нарисованы у вас, открыл блокнот, кто будет строить – «Я!». Конкурс – объявляйте конкурс, но должно быть построено. В 2013 году мы здесь все должны привести в порядок. Все должно быть застроено к 1 января 2014 года.

Новые офисные здания, жилье для IT-специалистов, садик для их детей. Словом, все для нормальной жизни. В строительстве и других проектах может принимать участие и инвестор, было бы желание. Так что последнее слово за ним.

В офисах крупнейшей в Центрально-Восточной Европе по разработке программного обеспечения компании «EPAM Systems» Александр Лукашенко пообщался с белорусским и американским руководством фирмы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Заказчики программ, которые делают белорусы – крупнейшие мировые бренды. В этом году «EPAM» заработает $200 млн. Около 70 млн останутся в Беларуси.

Аркадий Добкин, председатель совета директоров «EPAM Systems»:

Большой объем пошел после 2005 года, когда Парк открылся. Льготы, которые были получены, позволили конкурировать в мировом масштабе и получать серьезные заказы. Сегодня Беларусь в этом плане может сказать, что у нас есть клиенты, сравнимые с клиентами самых крупных компаний.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси и далее будут создаваться благоприятные условия для работы компаний в сфере высоких технологий.

Сегодня в Беларуси выработка на одного программиста приближается к результатам индийского ITшника. А Индия – один из лидеров в этой области, у нее опыт развития высоких технологий – 30 лет. Кстати, в январе на базе ПВТ откроется белорусского-индийский образовательный центр. На открытие ждут Рахула Ганди, сына Раджива Ганди.

Образование сегодня – одно из главных средств развития ПВТ. Кстати, показательно, что пару лет назад в стране IT-специалистов хватало, а теперь – дефицит. Это говорит о росте отрасли, ведь оттока за рубеж нет. Программистов в Парке подтягивают по всем фронтам. Есть свои курсы английского.

И если программу, разработанную в парке, руками не потрогаешь, то другие продукты ПВТ более осязаемы. Так, Александру Лукашенко представили систему спутниковой навигации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Она одновременно ловит сигналы и американской и российской системы. Есть уже даже заказ для Олимпиады в Сочи – будет своего рода портативны туристический гид. Доля труда белорусов есть и в сервисе по предоставлению спутниковых изображений Земли.

За последние четыре года Парком высоких технологий создано более пяти тысяч новых рабочих мест. Средняя зарплата по парку – больше $1000. В этом году программного обеспечения разработано на $94 млн. Вообще, сегодня здесь экспортируется софта в 12 раз больше, чем вся страна пять лет назад.

Кроме этого Беларусь может гордиться достижениями и в других высокотехнологичных отраслях – трансплантологии и космической сфере.

Александр Лукашенко:

Гордиться надо тем, что ориентировано в далекое будущее.

Мы начинали когда-то разработку космических программ. Принимая решения и утверждая космическую программу, вопреки многим, вложив по тем временам копейки, мы потянули целый сектор в наукоемкие вещи.

Второе – это Парк высоких технологий.

Третье – это здравоохранение. Руммо со своими ребятами может лапароскопом вытащить живую почку и пересадить тому, кому она подойдет. Только в Америке делают такое, и то – единицы. А наши сделали это за три года.

Эти технологии потянут за собой огромный сектор в других отраслях. И эти сектора вытянут страну на новую орбиту. Вот почему мы это создавали.

Для меня важно, какая будет отдача государству.

А. Лукашенко о ПВТ: Все должно быть застроено к 1 января 2014 года