В Беларуси до конца года появятся три новых банка

Их специализация – розничное кредитование население. Такое заявление прозвучало сегодня на международной банковской конференции в Минске. Один из них может быть зарегистрирован уже завтра. Розничный бизнес в Беларуси будет расти большими темпами, чем в соседних странах. Планируется развивать такие альтернативные формы микрофинансирования физлиц, как кредитные союзы и кассы взаимопомощи.



Национальный банк Беларуси не планирует отменять право вкладчиков на досрочное снятие вкладов. В соответствии с банковским кодексом, любой гражданин может в течение 5 дней получить свой вклад. Банки не отменят своей функции социальной защиты населения. Представитель Национального банка Беларуси Сергей Дубков подчеркнул, что недавно принятый декрет полной госгарантии вкладов населения практически сделал безрисковым вложения средств физлиц в белорусские банки.



Сегодня также прозвучало опровержение информации о закрытии лимитов западных банков белорусским. Она была размещена на одном из белорусских сайтов. Иностранные финансовые институты якобы приняли такое решение после обращения властей Беларуси в МВФ за кредитом. Репутация белорусских банков по-прежнему остается высокой. Финансовое положение устойчивое и у западных партнеров сомнений не вызывает.