В Беларуси до конца года будет реализовано 252 инновационных проекта

В Правительстве подвели предварительные экономические итоги.

Амбициозные планы по росту экономики подтверждаются цифрами. Абсолютное большинство параметров социально-экономического развития находится в рамках прогноза. А отставание по некоторым из них не носит критического характера.

В пятый раз в этом году Правительство подводит предварительные экономические итоги. И если ранее специалисты излучали сдержанный оптимизм, то сегодня говорили исключительно о наболевшем. Выполнены 16 из 19 параметров прогноза социально-экономического развития. Но по сравнению с началом года практически по всем из них отмечается отрицательная динамика. Затоваривание складов предприятий – эта проблема казалось бы уже из далекого прошлого.



Внешняя торговля – здесь пока также нечем похвастать. Продавали больше, чем покупали лишь в январе. Затем сальдо вновь стало отрицательным. И это при благоприятных условиях – цены на экспортные товары растут.

Положительные тенденции, о которых сегодня умолчали, тем не менее, очевидны. По сравнению с 2007-м в экономике качественный рывок. Рост внутреннего валового продукта составил более 10%. Продолжается снижение количества убыточных предприятий. В стране потребительный бум, который поддерживается увеличением денежных доходов.

Рост цен в Беларуси хотя и ниже, чем у соседей, но все же беспокоит специалистов. С начала года почти 7% . Только в июне инфляцию удалось обуздать. Увеличение стоимости энергоносителей, сырья и продуктов питания – общемировая тенденция. Создавать в нашей стране ценовой оазис было бы не правильно.