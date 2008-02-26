В Беларуси до конца года будет построено 12 консервных заводов

Они будут ориентированы на выпуск импортозамещающей продукции, и в первую очередь соков. Сейчас почти половина реализуемой в стране консервированной продукции завозится из-за рубежа.

Производство консервированной продукции в этом году планируется увеличить вдвое. Такие планы сегодня озвучили в Правительстве. Причем специалисты рассчитывают прибавить не только в объемах, но и качестве. Хотя и сейчас оно на достаточно высоком уровне.



Такую похвалу из уст руководителя надзорного ведомства не каждый день услышишь. Впрочем потребитель выбирает в первую очередь по одежке. А в упаковке наши предприятия конкурентам уступают. Почти половина реализуемых в стране консервов - импортные. Причем к заморским деликатесам немало претензий.



Специалисты уже не в первый раз ратуют за введение сезонных пошлин на импортную консервированную продукцию. Но эта инициатива, скорее всего, поддержана не будет. А с фактами недобросовестной конкуренции будут бороться. Тем более что они приобретают массовый характер.



В этом году планируется завершить строительство 12 новых консервных заводов. В основном они будут ориентированы на выпуск импортозамещающей продукции, и в первую очередь соков. Это самые современные производства, которые будут работать не только на внутренний рынок, но и на экспорт.



С техническим переоснащением отрасли специалисты запоздали. Как минимум лет на пять. А конкуренты уже заметно продвинулись. Теперь это отставание придется ликвидировать, причем в кратчайшие сроки. Отечественным брэндам вполне по силам потеснить на прилавках магазинов импортные деликатесы.



