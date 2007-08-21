В Беларуси делают ставку на нетрадиционные источники энергии

Президиум Совета Министров рассмотрел план мероприятий по реализации Директивы №3.

Согласно Директиве № 3 к 2010 году энергоемкость ВВП должна быть снижена на 31%. В первую очередь за счет применения новейших технологий. В плане мероприятий по реализации документа - 251 инновационный и инвестиционный проект. Причем в правительстве делают ставку на нетрадиционные источники энергии.

В ближайшие 4 года планируется внедрить новую систему оплаты за потребленную электроэнергию, стоимость ее будет зависеть от времени суток. Предстоит также разработать экологические условия для строительства ТЭЦ на Угле. В бизнес-планы предприятий теперь обязательно будут вноситься показатели по энергосбережению. Руководителей предлагается премировать за выполнение показателей по экономии ресурсов и привлекать к ответственности за их неэффективное использование.

Экономии и бережливости необходимо учиться на примере лучших. Акционерное общество "Гроднохимволокно" - пионер в области энергосбережения. Еще в 2000 году здесь приступили к масштабной реконструкции. Теперь - пожинают плоды. Газомоторные установки работают с высоким коэффициентом полезного действия. Горячая вода, получаемая при их охлаждении зимой циркулирует в системе отопления. Летом используется в холодильных установках. Семь лет назад на предприятии сделали правильный выбор. Богатым становится тот, кто умеет экономить.