В Беларуси делают энергию из навоза и помета

- В ближайшей перспективе газ будет дорожать, - отметил Сергей Сидорский.

В стране введены в эксплуатацию уже два биогазовых комплекса. Одна установка мощностью 520 кВт в прошлом году появилась в селекционно-гибридном центре «Западный» Брестского района, другая вырабатывает 340 кВт на племптицезаводе «Белорусский» под Заславлем (на снимке). Аналогичный объект вскоре появится на Гомельской птицефабрике.



Зарубежные инвесторы готовы продолжать строительство подобных установок и дальше. Немецкая фирма «TelDaFax AG» объявила о намерении вкладывать в создание биогазовых комплексов в республике от 30 до 35 миллионов евро, за счет которых можно возвести 8—9 таких биоустановок. Для Беларуси, которая планирует к 2012 году обеспечить не менее 25 процентов (сейчас 18,3) производства электроэнергии и тепла за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии, подобные инвестиции были бы весьма актуальны.

Правительство приняло решение закупать электрическую энергию, получаемую от альтернативных источников, в 1,3 раза дороже, чем от обычных. Такая мера призвана способствовать их более энергичному развитию. В следующем месяце в парламент будет внесен закон об альтернативных источниках энергии, который предусматривает поддержку государством подобных объектов.



— Нам важно сегодня уйти от газовой зависимости, — подчеркивает Сергей Сидорский. — В ближайшей перспективе газ будет дорожать. Поэтому аналогичные комплексы нужно ставить в стране.