В Беларуси действуют более 80 совместных предприятий с украинским капиталом

Между Беларусью и Украиной нет никаких преград для свободной торговли. Об этом сегодня в Минске заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в нашей стране Игорь Лиховый (дополнено).

Беларусь - один из самых приоритетных торгово-экономических партнёров страны. В нашей стране действует более 80 совместных предприятий с украинским капиталом, открыто около 30 представительств украинских организаций. Результат такого плотного сотрудничества – рекордный товарооборот в пять миллиардов триста миллионов долларов по итогам прошлого года.

В числе магистральных направлений взаимного сотрудничества посол назвал энергетику. По его мнению, этот вопрос ещё более актуален в связи с тем, что и Беларусь, и Украина – страны-транзитёры энергоресурсов. Украина предложила Беларуси принять участие в проекте нефтепровода «Одесса-Броды». Вопрос ещё изучается, но экономическая целесообразность здесь очень высока, сказал дипломат.

– Проект «Одесса-Броды» за последнее время только приобрел актуальность. Все увидели, что диверсификация поставок энергоносителей – это не выдумка и не политическое решение, а вопрос выживания многих государств и целого континента. Поэтому поступление каспийской нефти из Чёрного моря в сторону государств Балтийского региона в этом году получило подтверждение, прежде всего, со стороны поставщиков. Азербайджан готов поставлять такую нефть, – сказал Игорь Лиховый.