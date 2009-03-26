В Беларуси через два дня подорожает сахар

Юрлица и предприниматели произведут переоценку.

Фиксированные розничные цены на сахар-песок и минимальные отпускные цены для реализации сахара на промышленную переработку в Беларуси повысятся с 28 марта в среднем на 5%. Это предусмотрено постановлением №46 Министерства экономики «О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. №177», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Новые розничные цены на сахар-песок весовой, упакованный в мешки по 50, составят 2 030 тыс. рублей за 1 кг, на сахар, расфасованный в полиэтиленовые или бумажные пакеты по 2210. Стоимость сахара-песка прессованного, расфасованного в картонные коробки по 1 кг, составит Br2390.