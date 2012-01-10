Прямой эфир

В Беларуси будут выпускать заменитель дерева, получаемый из отходов

10 января 2012 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси создадут экологичное производство стройматериалов. Речь идет о выпуске по самым современным технологиям заменителя дерева, получаемого из отходов древесины и полимеров – полиэтиленовых пакетов и пленок.

Его можно использовать как в строительстве и производстве мебели, так и при оборудовании спортивных и детских площадок. У этих материалов есть ряд преимуществ по сравнению с натуральной древесиной – они не подвержены гниению и не впитывают влагу. Инвестиции в новое производство в Полоцке оцениваются примерно в 5 млн. евро. К слову, этот проект высоко оценили на инновационном форуме, который недавно прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
09 января 2012 11:27

Бельгийские чиновники для экономии заморозили расходы федерального бюджета почти на 1 млрд евро, но подняли свои зарплаты на 8%

06 января 2012 10:58

Итоги торгов на БВФБ 6 января: доллар — 8450, евро — 10800, российский рубль — 261

05 января 2012 13:59

Якобсон: Комитет госконтроля должен уйти от мелких и незначительных для экономики мероприятий и заняться серьезной аналитикой