В Беларуси будут выпускать оборудование для заводов по переработке мусора

Академия наук нашей страны и австрийская фирма «Штрабаг» подписали сегодня в Минске учредительные документы на создание совместного научно-производственного предприятия.

Инвестор уже развернул бизнес в Бресте и построил там мусороперерабатывающий завод . В Беларуси австрийцев привлекают благоприятный инвестклимат и возможность получения приличной прибыли.

Основным направлением нового СП станет оборудование и технологии для заводов по переработке отходов, а также биогазовые комплексы для мини-ТЭЦ «под ключ», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Бородавко, генеральный директор государственного научно-производственного объединения «Центр» НАН Беларуси:

Речь идет об оборудование для предприятий в части биотехнологий переработки любых отходов. Одно из главных условий — выход далее на экспорт на зарубежные рынки.

Томас Бюхнер, управляющий директор компании «Штрабаг» (Австрия):

Мы оцениваем ваш инвестклимат как очень позитивный. Мы работаем во многих странах Европы и мира. И после успешного проекта в Бресте, мы решили и дальше остаться в Беларуси. Условия здесь хорошие.