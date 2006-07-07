В Беларуси будут строить много и качественно

В Беларуси за 2006 - 2010 годы будет введено в эксплуатацию более 26 млн. квадратных метров жилья, в этом году - 6,2 млн. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Александр Селезнев. Акцент строители делают на полносборное домостроение, привлекательность которого - в быстроте возведения зданий и сравнительно низкой ценой.

Предполагается поэтапно провести реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств: крупнопанельного, а также объемно-блочного домостроения, с внедрением современных ресурсосберегающих технологий.

Планируется, что к 2010 году это позволит строить более полутора млн. кв.м. жилья в год. На модернизацию строительных заводов предполагается израсходовать более 168 млрд. рублей.

Дальнейшее развитие получит также монолитное строительство, за счет которого предполагается построить к концу пятилетки более 1 млн. кв.м жилья. В ближайшие годы будет активно уплотнятся застройка в городах. Это позволит эффективнее использовать существующую инженерно-транспортную инфраструктуру и построить почти 1,5 млн. кв.м. жилья. До 2010 года газом, водоснабжением и энергоснабжением будут обеспечены 100% строящихся жилых домов, включая расположенные в сельской местности.