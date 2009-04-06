В Беларуси будут собирать легковые автомобили?

Производители легковых машин в Беларуси освобождаются от уплаты налогов и пошлин. Президент нашей страны подписал Указ, которым уже заинтересовались мировые гиганты автопрома.

Только в прошлом году в нашу страну ввезено легковушек на 1,5 миллиарда долларов. Создание собственных сборочных производств – это не только импортозамещение. Новые рабочие места, развитие экономики регионов. Куда придёт капитал говорить пока рано. Сейчас речь – об условиях, на которые может рассчитывать потенциальный инвестор.

Если во многих странах думают, только как сохранить существующие производства, то в Беларуси – и как развивать новые. Мировой кризис – явление временное. И сегодня нужно создавать задел для дня завтрашнего, концентрировать ресурсы и привлекать новые. Это позиция главы государства. Александр Лукашенко её озвучил и на недавнем совещании по вопросам формирования целевых бюджетных фондов.

– Жизнь этим годом, да и предстоящим, не заканчивается. Надо видеть будущее, – отметил Президент Беларуси. – Нужен сегодня задел для будущего рывка. Кризисы приходят и уходят, а цели, которые перед государством поставлены и его народом остаются. На их достижение и надо концентрировать имеющиеся ресурсы.

Машино- и тракторостроение в нашей стране – ведущие отрасли. Высококвалифицированные специалисты и опыт то, что высоко ценят зарубежные инвесторы, которые уже давно присматриваются к нашей стране для размещения здесь своих производств.

Название компаниии, которая готова работать на белорусском рынке, пока не оглашается. Правительство ссылается на коммерческую тайну. Но уже к концу этого года всё станет ясно. Новый указ создаёт прозрачные условия. Инвестору легко просчитать, какую выгоду ожидать от капиталовложений. Освобождение от бремени пошлин и налогов на три года – как раз тот срок, чтобы создать и развить дееспособное производство.

– Наличие площадей, производственных мощностей и льгот, в том числе экономических рычагов стимулирования этих процессов, позволит в конечном итоге выйти на автомобиль, который будет вполне доступен, – считает профессор, заведующий кафедрой автотракторного факультета Белорусского национального технического университета Владимир БОЙКОВ.

Просчитано, что проект по выпуску в Беларуси легковушек будет успешным, если цена машины составит не менее 10 тысяч долларов. Водители уже обсуждают новость.

Указ Президента по развитию производства легковых автомобилей вступает в действие уже через три месяца. Условия выгоднее, существующих в свободных экономических зонах Беларуси, а также в Российской Федерации.