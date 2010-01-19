В Беларуси будут производить говядину…без коров

В Беларуси появилось первое мощное биотехнологическое производство. В Институте микробиологии сегодня открыли такой Центр, соответствующий самым современным в этой области стандартам.

Они настолько малы, что невооруженным глазом их не увидеть. Однако возможности для экономики микроорганизмов необычайно велики. Во всем мире сейчас биотехнологический бум с ежегодным оборотом в сотни миллиардов долларов. А прибыль некоторых компаний в этой сфере - до полутора тысяч процентов годовых!

Вот это– биореактор: устройство, которое создает условия для размножения микроорганизмов. Они могут быть самого разного размера, но никогда не более нескольких микронов. И если на входе в реактор – всего одна бактерия, то на выходе – уже миллиарды.

Биотехнологии - это продукты, полученные при меньших затратах, но питательные качества на самом высоком уровне. Их используют везде - от легкой до тяжелой промышленности. Современные лекарства наполовину определяют биотехнологии. Такая же ситуация в сельском хозяйстве. Это дешевые, но хорошие корма, здоровое потомство.

Еще микробы умеют добывать золото. Микроорганизмы используют для решения проблем загрязнения окружающей среды.

Немаловажно, что с открытием собственных биотехнологичесикх производств Беларусь получает возможность развивать эту отрасль на отечественном материале. А ведь например, основная масса лекарств до этого у нас изготовлялась на продуктах зарубежных биотехнологий. При этом речь идет не только об импортозамещении, но и потенциальной возможности продавать наша разработки.

Михаил Мясникович, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы рассчитываем - 30 рублей на рубль затрат. Вот какова эффективность!Ни одна даже суперсовременная отрасль промышленности или народного хозяйства не может дать такой экономический эффект.

В ближайшие 5 лет в Беларуси планирует отрыть еще несколько биотехнологических производств. Перспективы развития этой отрасли очень высокие. Уже например, доказано, что микробы умеют превращать растения в бензин.

Ученые в Европе всерьез бьются над тем как научится не пасти миллион коров, а изготовить неотличимую от обычной говядину при помощи новых технологий. Говорят, что это дело будущего, правда, уже не совсем отдаленного.

Евгений Горин, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ