В Беларуси будут приняты новые меры по стимулированию промышленного производства

Об этом сообщили сегодня в Министерстве экономики. Налоговые льготы предоставят производителям импортозамещающей продукции. Среди дополнительных антикризисных мер рассматривается снижение стоимости кредитных ресурсов для предприятий. Сейчас в экономике страны наметились положительные тенденции. Темп роста промышленного производства в этом году может составить 103-104%. Оптимистичный прогноз Минэкономики основан и на пред-полагаемом оживлении деловой активности в России и Украине. Это - основные рынки сбыта белорусской промышленной продукции. Также начинают давать эффект антикризисные меры, предпринятые правительством. Это господдержка в виде датированных процентных ставок по банковским кредитам, отказ Беларуси от ввозных пошлин на широкий перечень оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также установление заградительных пошлин на ряд импортных потребительских товаров.