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В Беларуси будут приняты новые меры по стимулированию промышленного производства

17 июня 2009 16:48
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Об этом сообщили сегодня в Министерстве экономики. Налоговые льготы предоставят производителям импортозамещающей продукции. Среди дополнительных антикризисных мер рассматривается снижение стоимости кредитных ресурсов для предприятий. Сейчас в экономике страны наметились положительные тенденции. Темп роста промышленного производства в этом году может составить 103-104%. Оптимистичный прогноз Минэкономики основан и на пред-полагаемом оживлении деловой активности в России и Украине. Это - основные рынки сбыта белорусской промышленной продукции. Также начинают давать эффект антикризисные меры, предпринятые правительством. Это господдержка в виде датированных процентных ставок по банковским кредитам, отказ Беларуси от ввозных пошлин на широкий перечень оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также установление заградительных пошлин на ряд импортных потребительских товаров.
# Экономика

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