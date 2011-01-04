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В Беларуси будут отменены все непредусмотренные законодательством административные процедуры для бизнеса

04 января 2011 13:07
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Об этом заявил сегодня замминистра экономики Андрей Тур, комментируя положения директивы №4.

Любая процедура может быть введена только постановлением правительства. В документе есть указание исполнительной и распорядительной власти на местах, чтобы административные барьеры были ликвидированы по максимуму, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
В последнее время очень много занимались вопросами ликвидирования административных барьеров, но в директиве непосредственно есть указание на то, чтобы сократить барьеры по максимуму. Ни один орган государственной власти на местах не имеет права вводить

# Экономика

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