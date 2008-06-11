В Беларуси будет заложен новый парк – ветровой энергетики

В Дзержинском районе установят ветряки мощностью свыше 35 мегаватт.

Реализовывать проект будет латвийская компания. Специалисты отмечают, что интерес иностранного бизнеса к энергетическим проектам в нашей стране заметно вырос.

Уникальный проект сегодня представили в экологическом университете имени Сахарова. В его стенах рождаются самые смелые идеи по использованию энергии воды, солнца, и ветра. Кстати, последнее направление здесь считают наиболее перспективным.

Общий объем инвестиций по проекту составит почти 60 миллионов евро. 14 огромных ветряков установят в 30 километрах от Минска на одноименной возвышенности. Это место выбрали не случайно. Оно – на семи ветрах.

Ветер был, есть и будет, а газ рано или поздно закончится. С этим аргументом не поспоришь. Например, в Дзержинском районе не знают что такое полный штиль. Каждому, кто считает, что ветроэнергетика в Беларуси не имеет перспектив, необходимо здесь побывать. Установка сейчас на ремонте. Своими исполинскими размерами она удивляет любого, поэтому и стала местной достопримечательностью. На ее примере удалось доказать что проекты в ветроэнергетике хоть и дороги, но быстро окупаются.

Рост цен на энергоносители дает ветроэнергетике второй шанс. Специалисты прогнозируют, что спрос на бытовые ветряки будет расти. И небольшие хозяйства будут обеспечивать себя энергией сами.

