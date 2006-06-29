В Беларуси будет увеличена доля расходов на образование

Доля расходов на образование будет увеличена до 10% ВВП. Такие параметры роста расходов на образование предусмотрены программой социально-экономического развития страны до 2010 года. Фактические объемы финансирования образования вырастут с 5 триллионов рублей в 2006 году до более 40 - в 2010 году. На данный момент завершается подготовка Кодекса об образовании. Минобразования республики разрабатывает программу "Кадры", в соответствии с которой будет отслеживаться прибытие каждого выпускника к месту работы по обязательному распределению.

В этом году прибытие выпускников подтвердили только около 14% нанимателей, при том, что было распределено 97% выпускников вузов.