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В Беларуси будет увеличена доля расходов на образование

29 июня 2006 12:07
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Доля расходов на образование будет увеличена до 10% ВВП. Такие параметры роста расходов на образование предусмотрены программой социально-экономического развития страны до 2010 года. Фактические объемы финансирования образования вырастут с 5 триллионов рублей в 2006 году до более 40 - в 2010 году.  На данный момент завершается подготовка Кодекса об образовании. Минобразования  республики разрабатывает программу "Кадры", в соответствии с которой будет  отслеживаться прибытие  каждого  выпускника  к месту  работы  по обязательному распределению.
В этом году прибытие  выпускников  подтвердили только около 14%  нанимателей,  при том, что было распределено 97% выпускников вузов.
# Экономика

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