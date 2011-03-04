В Беларуси будет создано белорусско-австрийское предприятие по выпуску технологического оборудования

Академия наук нашей страны и австрийская фирма «Штрабаг» подписали учредительные документы. Оборудование будет производиться для предприятий, работающих в сфере биотехнологий, переработки коммунальных отходов. Инвестор уже развернул бизнес в Бресте и построил там мусороперерабатывающий завод.

Эту встречу предварила серьезная работа. Пока инвестор изучал белорусскую экономику, наши специалисты просчитывали выгоду от потенциального сотрудничества.



Совместное предприятие создается в виде инжиниринговой организации. Это значит, что белорусские и австрийские специалисты совместно станут проектировать и выпускать нестандартное оборудование, которое поможет в строительстве заводов по переработке мусора.

Томас Бюхнер, управляющий директор компании «Штрабаг» (Австрия):

Мы готовы вкладывать большие инвестиции. Но все будет зависеть от потенциала рынка. Планируем также работать и на рынки других русскоговорящих стран.



Со стороны Австрии – технологии. С нашей – отличная база научного центра и квалифицированные кадры. Завод по переработке мусора и биогазовые комплексы для мини-ТЭЦ «под ключ» станут основным направлением работы нового СП, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Бородавко, генеральный директор государственного научно-производственного объединения «Центр» НАН Беларуси:

Оборудование для тех предприятий, которые будут реализовывать проекты в части биотехнологий, переработки любых материалов. Одно из главных условий – экспорт нашей продукции на рынки СНГ и других стран мира.



Для этой крупной компании опыт работы в Беларуси уже не первый. Сперва присмотрелись к Бресту и заявили, что могут делать деньги буквально из ничего: ежегодно 100 тысяч тонн городского мусора превращать в золотые горы.

О перспективах сотрудничества в октябре прошлого года рассказали Президенту. Александру Лукашенко идея понравилась.

Корпорация «Штрабаг» работает в 30 странах: строит жилье, электростанции, аэропорты, мосты. Теперь и заводы. Основной рынок – Германия и Австрия. Но в последние годы топ-менеджеры концерна все больше смотрят на Восточную Европу.

Белорусский лидер, выслушав доводы бизнесменов, подчеркнул, что дальнейшая работа фирмы в нашей стране будет зависеть от успешности брестского проекта.

И здесь уже работает первая линия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Завод называют самым современным в СНГ.

Томас Бюхнер, управляющий директор компании «Штрабаг» (Австрия):

Мы оцениваем ваш инвестклимат как очень позитивный. Мы работаем во многих странах Европы и мира. И после успешного проекта в Бресте мы решили и дальше остаться в Беларуси. Условия здесь хорошие.

Ожидается, что в Беларуси появится семь мусороперерабатывающих предприятий с современными технологиями, не наносящими вред экологии. Сырье, в первую очередь, местное: ил, сточные воды и коммунальные отходы. Но в перспективе избавиться от мусора можно помочь будет и соседям.