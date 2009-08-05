В Беларуси будет создан национальный молочный комитет

Он поможет искать новых мировых партнеров.

В его состав войдут наиболее высококвалифицированные специалисты. В том числе представители Госстандарта и Минздрава. Новая организация будет способствовать и улучшению качества продукции, а также поможет приблизиться к европейским стандартам еще на шаг ближе.

– Мы запланировали вступление в международную молочную федерацию в самое ближайшее время. У них есть такое необходимое требование – создание национального комитета, – рассказал СТВ заместитель директора Союза предприятий молочной отрасли Александр КАНДРАШОВ. – Это сильнейшая международная организация, которая существует более 100 лет. Она включает в себя более 50 стран мира. Более 200 лабораторий мирового уровня, которые занимаются исследованиями в области прикладными и фундаментальными в пищевой отрасли.



Что же касается российского вектора белорусского молочного экспорта, напомним, отечественные предприятия переоформили все документы, необходимые для поставок товаров. Российские специалисты высказываются в пользу белорусского молока и уверенно говорят о том, что наша продукция соответствует всем требованиям.