В Беларуси будет создан льноводческий холдинг

Такое поручение дал Президент страны в ходе рабочей поездки в Витебскую область. Глава государства обратил внимание чиновников на более оперативную реализацию тех решений, которые были выработаны еще весной этого года в ходе совещания на Оршанском льнокомбинате.

Александр Лукашенко поддержал идею о создании в регионе льноводческого холдинга и поручил досконально проработать все вопросы и с апреля следующего года приступить к реализации проекта.

В этом году тему льноводческой отрасли Александр Лукашенко поднимает уже во второй раз. В марте на базе Оршанского льнокомбината прошло большое совещание по проблемам выращивания и переработки, по сути, второго после картошки бренда Беларуси. Лен изображен даже на гербе страны. Вроде бы весной расставили все точки на «і», условились, как выводить отрасль из кризиса. Однако, поручения Президента выполняются медленно. Конечно, за полгода много не сделаешь. Но за это время вполне можно было бы выправить ситуацию с соблюдением технологии выращивания и обработки льна, починить технику на полях.

Надо отметить, что глава государства изначально поставил разговор в тесные рамки эффективности. Главное сегодня, в любой отрасли и любой области страны, – реальные прибыли. С губернатором области Александр Лукашенко обсудил также выполнение поручения по созданию на Витебщине коровьих стад мясных пород. Прогресс есть. Это направление будут развивать. Надо также полностью решить проблему хранения кормов для буренок.

Выполняется поручение Президента по фермерским хозяйствам. В области увеличили долю земель под частные предприятия. Но главная тема – это, конечно же, лен. Вообще, разговор получился достаточно жестким. В мире сегодня спрос на лен закрывается на 80%. Т.е. есть ниша, которую мы могли бы занять. По объемам выращивания северного шелка мы находимся на четвертом месте – 40 тысяч тонн в год. А Президент в свое время давал поручение выйти на объемы на 20% больше. Оно до сих пор не выполнено. Между тем, спрос на лен будет стабильно высоким еще очень долго, если не всегда. Ведь год от года одежда из натуральных волокон растет в цене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Сделайте так, как я когда-то требовал. Даже если у нас будут закрыты рынки, давайте переработаем наше волокно в ткани, обеспечим школы, детские сады, военных, чиновников и прочих постельным бельем из нашего льна.

Ситуация со льном в Беларуси далека от радужной. Отрасль имеет гигантскую кредиторскую задолженность – 400 млрд. рублей. Оставляет желать лучшего и качество сырья – это самая большая проблема на сегодня. Не соблюдаются технические нормы, не хватает техники на полях.

Александр Лукашенко:

– Льну в Беларуси быть. Я не хочу, чтобы мы повторили картофель. Оказывается, картофель – это золото. Лён – это тоже золото, плюс политическая культура: на гербе Беларуси лён и клевер – мирные культуры, очень выгодные для нас. Для нас, чернобыльской страны, лён, ткани из льна – это спасение. Поэтому и одежде изо льна быть, и постельным принадлежностям, и скатерти, и салфетки – все это должно быть. Этим мы будем заниматься очень интенсивно и как следует. За зиму мы с губернаторами должны с каждым руководителем льносеющего хозяйства проговорить все это и вбить ему в голову, что за лен будем спрашивать не меньше, чем за хлеба.

Если говорить о перспективах, то они, несомненно, есть. Нужна стратегия вывода отрасли на доходность. Сегодня в стране 158 организаций занимающихся льном. Речь о том, чтобы оставить только самые необходимые, укрупнить хозяйства, специализировать. Завод в Дубровно – предприятие, которое сможет работать прибыльно. Другие – нуждаются в модернизации. Губернатор и правительство предлагают создать холдинг на базе Оршанского льнокомбината. Он бы объединил усилия разрозненных хозяйств. Ему помогали бы еще два завода по пошиву одежды, т.е. по переработке.

За счет увеличения посевов предлагается специализировать производство. По словам чиновников, это к 2015 году позволит получать прибыль за сырье больше в три раза. Надо модернизировать мощности, покупать технику, т.е. полностью перевооружить заводы к 2013 году. Если свести качество льна к одному параметру, то чем он длиннее, тем лучше. Сорта определяются цифрами. Более короткий, к примеру, – это цифра два, он пойдет, скорее всего, на ватин. А, к примеру, №13 длиннее и пойдет на ткани.

Есть в Беларуси и опытные образцы техники для уборки льна. Знакомясь с ними, Президент пообщался с тружениками полей о том, как работают машины. Вообще, похвастаться есть чем. Например, техникой для точного земледелия. По GPS-приемнику машины с точностью до нескольких сантиметров распрыскивают удобрения, позволяя экономить на химикатах. Здесь же были представлены наши косилки, плуги, экскаваторы, бульдозеры. Последние, только на 20% белорусские, остальные – импортные детали.

Александр Лукашенко поручил в трехлетний срок вывести все предприятия льняной отрасли Беларуси на рентабельную работу.

Евгений Горин, Игорь Пучков, Николай Сенчило, телекомпания СТВ, Витебская область.