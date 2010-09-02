В Беларуси будет сокращен перечень лицензируемых видов деятельности

Глава государства подписал соответствующий указ.

В целях либерализации экономики страны документ предусматривает отмену лицензирования 16 видов деятельности. Это позволит снизить административную нагрузку на деятельность субъектов хозяйствования.

Указ, который отрегулирует отношения в области лицензирования, вступает в силу с 1 января 2011 года. До этого времени юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели вправе не продлевать срок действия специальных разрешений на осуществление тех видов деятельности, лицензирование которых отменяется.