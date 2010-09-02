Прямой эфир

В Беларуси будет сокращен перечень лицензируемых видов деятельности

02 сентября 2010 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Глава государства подписал соответствующий указ.

В целях либерализации экономики страны документ предусматривает отмену лицензирования 16 видов деятельности. Это позволит снизить административную нагрузку на деятельность субъектов хозяйствования.

Указ, который отрегулирует отношения в области лицензирования, вступает в силу с 1 января 2011 года. До этого времени юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели вправе не продлевать срок действия специальных разрешений на осуществление тех видов деятельности, лицензирование которых отменяется.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
02 сентября 2010 07:35

35 предприятий Беларуси соберет «Рэчыцкi кiрмаш»

Повышение зарплаты повлечет дополнительные расходы государственного бюджета на 70 миллиардов рублей ежемесячно
02 сентября 2010 07:07

Повышение зарплаты повлечет дополнительные расходы государственного бюджета на 70 миллиардов рублей ежемесячно

01 сентября 2010 19:50

А. Лукашенко: Мы не против приватизации — платите хорошие деньги за те объекты, с которыми мы сегодня не справляемся