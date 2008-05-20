В Беларуси будет продолжена работа по снижению налоговой нагрузки

Об этом сегодня заявили в Правительстве. В следующем году планируется снизить ставку сбора в фонд поддержки сельхозпроизводителей, а в 2010 и вовсе отменить его.

Также будет снижена ставка местного налога с продаж до 5 процентов и отменены несколько местных целевых сборов. Это позволит обеспечить дополнительный прирост ВВП на уровне 1,5%. Всего за пятилетку налоговая нагрузка будет снижена на шесть процентов. Структура расходов госказны будет пересмотрена. Прямая государственная поддержка предприятий и организаций будет сокращена.

Стоимость энергоресурсов на будущий год фактически согласована, и бюджет сверстан с учетом достигнутых договоренностей. При разработке документа предусмотрели, что деньги, заработанные в малых городах, будут там и оставаться. Бюджет будущего года сохранит социальную направленность. Финансирование статей поддержки пенсионеров, инвалидов, программ поддержки детей, материнства и развития здравоохранения сохранено на уровне этого года. Запланирован рост реальных денежных доходов населения.

"Президент поручил к 2010 году увеличить заработную плату до 700 долларов, - отметил Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь. Будем работать над этим."

